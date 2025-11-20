Володин предлагает закрепить в законе описание российского герба с крестами

Группа депутатов Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным ("Единая Россия") внесли в парламент законопроект, "направленный на защиту госсимволов". В документе предлагается закрепить вид государственного герба России.

"Мы должны сделать все, чтобы не допустить искажения символов нашей государственности. Подготовили и внесли с коллегами законодательную инициативу, дополняющую официальное описание Государственного герба Российской Федерации, закрепив в нем наличие крестов над коронами и державой", - сообщил Володин.

Спикер Госдумы заявил, что собирается "делать все для защиты нашей национальной идентичности — русского языка, веры, культуры, истории".

В федеральном конституционном законе №2, подписанном президентом России Владимиром Путиным в декабре 2000 года, в описании герба действительно нет крестов, хотя в приложениях-иллюстрациях к закону кресты на коронах и державе есть.

"Государственный герб Российской Федерации представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла - скипетр, в левой - держава. На груди орла, в красном щите, - серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона", - говорится в законе, подписанном президентом, а до этого одобренном Госдумой и Советом Федерации.

В мае 2025 года Кремль вернул на свою эмблему изображение православных крестов вместо ромбов на коронах двуглавых орлов. "Крестопад" упоминал на Петербургском международном юридическом форуме режиссер Никита Михалков. Он назвал версию без крестов "цыпленком табака". В РПЦ также назвали недопустимым изображение куполов православных церквей без крестов на логотипах российских субъектов.