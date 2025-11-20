Ребёнок из России умер в Малайзии после укуса медузы

Двухлетний мальчик из Хабаровска умер во время заграничного отдыха с родителями. Это случилось в Малайзии.

Семья из Хабаровска отдыхала на острове Лангкави. 15 ноября они пошли на пляж. Пока мальчик купался, его ужалила кубомедуза. Отец вытащил сына на берег, в это время мальчик уже не дышал. Мужчина провёл сердечно-лёгочную реанимацию.

После рану промыли уксусом и отправили мальчика в больницу Sultanah Bahiyah, где он провёл в критическом состоянии четыре дня в реанимации. Спасти маленького россиянина не смогли. Родители планируют кремировать сына, а после вернуться в родной Хабаровск, пишет Shot.