Солнцев запустил второй очный модуль обучения регионального кадрового проекта "Герои Оренбуржья"

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев открыл второй очный модуль обучения регионального кадрового проекта "Герои Оренбуржья".



Образовательный модуль посвящён экономике и финансам в сфере государственного и муниципального управления. На протяжении 11 дней ветераны СВО познакомятся с азами экономики и научно-технической политики, бюджетной и налоговой систем, а также с финансами и планированием, рассказал глава региона в своих соцсетях.



Кроме того, для финалистов проекта запланировали выездные стажировки в Центр поддержки предпринимательства. Посетят они и особую экономическую зону с промышленными предприятиями Оренбуржья. И это ещё не всё. Деловые игры, экспертные сессии – программа сформирована так, чтобы наши герои почерпнули максимально много полезной информации.

Губернатор пожелал участникам успешного обучения.

Программа "Герои Оренбуржья", стартовавшая 14 февраля 2025 года, является региональным продолжением президентского проекта "Время героев". Ее ключевая задача – обеспечить ветеранам и участникам СВО возможности для профессиональной реализации и интеграции в систему государственного и муниципального управления. Финалисты программы будут заниматься с опытными наставниками, среди которых губернатор, министры, главы муниципалитетов и руководители крупных предприятий.

Кадровая программа "Герои Оренбуржья" состоит из нескольких этапов. Финалисты были определены 30 июня на заседании Общественного совета. Онлайн-обучение стартовало 1 августа. Первый очный модуль прошел с 22 сентября по 2 октября.