Депутат проверил ход работ по асфальтированию улицы Изумрудной в Калуге

Депутат городской Думы Калуги Андрей Нефёдов совместно с первым заместителем Главы Калуги Василием Полежаевым проверили на месте ход работ по асфальтированию улицы Изумрудной.

«Уложен асфальт на участке возле магазина «Верный», обустроено основание для остановочного павильона маршрута № 81 и разворотное кольцо для общественного транспорта. Отремонтирована ливневая канализации у дома № 59 по улице Гурьянова. В следующем году работы продолжатся, планируется строительство полноценного тротуара к 49-й школе. Жители могут быть уверены: их наказы услышаны, а улица Изумрудная вскоре станет еще уютнее и функциональнее. Благодарю руководство управления горхозяйства, а также застройщика, ведущего работы на улице Изумрудной», – прокомментировал Андрей Нефёдов.