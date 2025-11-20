В Перми из-за автомобильной покрышки в коллекторе затопило дома

В Мотовилихинском районе Перми затопило подвалы жилых домов по ул. Чехова из-за автомобильной покрышки в коллекторе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Новогор-Прикамье".

Помимо шины, в коллекторе обнаружились тряпки, палки. Бригады "Новогор" два дня посменно прочищали участок канализационной сети. К преграде в виде пробки из шины примкнули также комья влажных салфеток, тряпки.

Из-за засора сточная вода не могла пройти по сети водоотведения и началось подтопление подвалов нескольких жилых домов на ул. Чехова.

"Новогорцы" извлекли мусор, промыли трубопровод. Сейчас работа хозбытовой канализации восстановлена. Откачка стоков из подвалов жилых домов запланирована на 20 ноября.