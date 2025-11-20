20 Ноября 2025
Экономика Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

В Томске сформирована комплексная система «Безопасный город»

Специалисты компании «Ростелеком» завершили создание единой цифровой платформы, куда стекаются все видеопотоки с тысячи уличных камер Томска. Система «Безопасный город» обеспечивает экстренным службам, властям и органам правопорядка возможность удаленно контролировать обстановку в областном центре. Это значительно повысит уровень безопасности и защищенности граждан.

В ходе реализации проекта к единой платформе была подключена тысяча городских камер, часть из которых оснащена средствами видеоаналитики с функцией распознавания лиц. «Ростелеком» предоставил заказчику собственные технологические площади, на которых установлены серверное оборудование со специализированным программным обеспечением и криптошлюзы, организовал дополнительные каналы связи.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

«Безопасность жителей – один из приоритетов нашей работы совместно с органами правопорядка, специальными и оперативными службами. Система «Безопасный город» решает задачу профилактики правонарушений, их оперативного пресечения, раскрытия и расследования. Мы в Томской области активно развиваем цифровизацию в реальном секторе экономики, в социальной сфере, что соответствует целям и задачам президентского нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». И, конечно, общественная безопасность не должна стоять в стороне от современных технологий», – отметил губернатор Владимир Мазур.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

Сформированная система позволяет уполномоченным сотрудникам специализированных ведомств прямо с автоматизированных рабочих мест осуществлять прогнозирование, предупреждение и устранение потенциальных угроз горожанам.

Еще одна опция платформы - возможность контролировать соблюдение порядка в местах массового скопления людей.

Теги: ростелеком, видеопотоки, уличные камеры, платформа, безопасность


