20 Ноября 2025
Образование Омская область
Фото: Сергей Мельников

Виталий Хоценко одобрил дополнительные субсидии на поддержку будущих педагогов

Дополнительное распределение субсидий на поддержку студентов-целевиков и учащихся подготовительных курсов педагогических специальностей в Омской области одобрил губернатор Виталий Хоценко.

В результате муниципалитетам региона выделены средства для обеспечения выплат стипендий еще 18 студентам с 1 по 5 курс и на компенсацию части затрат на обучение 7 учащимся подготовительных отделений вузов.

(2025)|Фото: Сергей Мельников

Также напомним, что правительством Омской области утверждено дополнительное распределение средств местным бюджетам для обеспечения выплат обучающимся по направлению «Образование и педагогические науки» и заключившим договоры о целевом обучении. Ежемесячные выплаты таким учащимся составят от 10 до 20 тысяч рублей, а также предусмотрена компенсация части затрат на подготовительные курсы вузов.

Данное решение было принято по поручению Губернатора Виталия Хоценко. Основная цель региональных властей - расширить меры поддержки будущих педагогических кадров.

Отметим, что это уже третье распределение субсидий в 2025 году, которое связано с изменением количества студентов-целевиков и учащихся подготовительных курсов. С учетом ранее принятых решений объем финансирования по данному направлению достигает 28,4 млн рублей.

студенты, лекция УрФУ, встреча с главой Представительства Европейского союза в Российской Федераци(2014)|Фото: Накануне.RU

Всего в 2025 году материальную поддержку в Омской области получат 337 человек, включая выпускников, поступивших на целевые места, и студентов, заключивших договор о целевом обучении.

В этот раз дополнительные средства направлены в Знаменский, Любинский, Омский, Полтавский, Седельниковский, Таврический, Тарский, Тевризский районы и город Омск.

Решения, которые приняты региональным правительством, направлены на расширение адресной поддержки будущих педагогов. Кроме того, это серьезная помощь муниципалитетам в вопросе формирования устойчивого кадрового резерва для образовательных учреждений региона.

Теги: виталий хоценко, дополнительные средства, студенты-целевики, педагогические специальности


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

