20 Ноября 2025
Экономика В России
Счетная палата выявила очень странное расходование средств, выделенных на северокавказские курорты

Счетная палата России сочла неэффективным расходование средств, которые федеральный бюджет выделает на развитие северокавказских курортов.

В отчете ведомства говорится, что расходование федеральных средств "в ряде случаев осуществляются недостаточно эффективно и не всегда приводят к ожидаемым результатам".

Это весьма мягкая формулировка, если учесть, что Кабардино-Балкарии были выделены 1,3 млрд руб. на реконструкцию очистных сооружений в поселке Эльбрус. За три года построенные очистные сооружения не были введены в эксплуатацию. Аналогичная ситуация в Карачаево-Черкесии: на реконструкцию драмтеатра в Черкесске выделили 405 млн руб., при этом строительство театра сейчас приостановлено.

Огромные средства выделаются АО "Кавказ.РФ" на создание объектов туристической инфраструктуры в особых экономических зонах Кавказа. В 2022-2025 годах было выделено более 40 млрд руб., освоено из них только 70%, целевые результаты не достигнуты: в 2022 году фактически введены 3 объекта ОЭЗ из 5 запланированных, в 2023 году – 18 из 20, в 2024 году – 7 из 9.

Также вызывает сомнения в целом способность "Кавказ.РФ" привлекать частные инвестиции в туризм: с 2010 года на создание инфраструктуры ОЭЗ "Архыз" и ОЭЗ "Эльбрус" было направлено 23,3 млрд руб. и 25,4 млрд руб., соответственно, при этом резидентами данных ОЭЗ по состоянию на 1 января 2025 года инвестировано 9,9 млрд руб. и 1,8 млрд руб.

Также Счетная палата весьма в мягких формулировках описала ситуацию на курортах: "В ходе проверки также зафиксированы случаи оказания услуг по временному размещению граждан, являющихся собственниками объектов недвижимости, расположенных в границах ОЭЗ "Эльбрус" и на прилегающих к ОЭЗ "Архыз" и ОЭЗ "Эльбрус" территориях. По мнению Счетной палаты, такая практика может приводить к формированию "скрытых" доходов, не учитываемых при налогообложении".

Теги: счетная палата, северный кавказ, туризм, коррупция, бюджет


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

