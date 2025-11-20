Челябинская компания "Строймонтаж" включена в реестр недобросовестных поставщиков

Челябинская компания "Строймонтаж" включена в реестр недобросовестных поставщиков за невыполнение контракта по капитальному ремонту в селе Варна. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

По данным пресс-службы, в феврале 2025 года МОУ СОШ №1 им. Героя Советского Союза М.Г. Русанова и ООО "СТРОЙМОНТАЖ" заключили контракт на капитальный ремонт здания школы на сумму 107 млн рублей. Срок выполнения работ был установлен до 5 декабря текущего года.

Компания выполнила лишь 28,26% от общего объема работ. В связи с неоднократным нарушением сроков заказчик принял решение об отказе своих обязательств по контракту и направил сведения о подрядчике в антимонопольное ведомство.

Челябинское УФАС включило сведения о компании в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.