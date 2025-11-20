В Дагестане у депутата могут изъять имущество на 850 миллионов

Генеральная прокуратура собралась обратить в доход государства коррупционное имущество депутата Народного собрания Дагестана Муртузали Муртузалиева.

За 10 лет он на незаконные доходы приобрел имущество, стоимость которого в настоящий момент составляет свыше 850 млн руб., сообщил "Ведомостям" источник, знакомый с исковым заявлением. Также речь идёт о требовании изъятия имущества членов семьи политика.

Муртузалиев был избран депутатом в парламент Дагестана ещё в 1999 г., в последний раз переизбран в 2021 г. В 2006-23 гг., согласно декларации, его заработок составил 26 млн руб. Основная часть дохода – выплаты от госкомпании "Дагестанавтодор", которую депутат возглавлял в 2010-13 гг.