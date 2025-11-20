МВД выявило почти 700 мигрантов, находящихся в федеральном розыске

МВД провело операцию "Нелегал-2025". По ее итогам выявлено более 128 тыс. нарушений миграционного законодательства. Большая часть нарушений – это незаконный въезд, выезд, проживание иностранцев в России. Другая группа нарушений связана с трудоустройством.

"Принято свыше 19 тыс. решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за пределы РФ. В ходе проводимых мероприятий возбуждено порядка 4,8 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, 1,5 тыс. уголовных дел по иным преступлениям, в том числе связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, незаконным оборотом оружия, незаконным пересечением государственной границы, а также экстремистской направленности и террористического характера", - говорится в сообщении Telegram-канала "МВД Медиа".

В министерстве уточнили, что было выявлено 673 человека, находящихся в федеральном розыске, 329 – из межгосударственного розыска и 37 – из международного розыска.