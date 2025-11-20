20 Ноября 2025
Экономика Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

"Росатом" создаст более 5000 рабочих мест на стройке нового энергоблока Белоярской АЭС

Госкорпорация "Росатом" провела в Екатеринбурге семинар для строительных компаний Свердловской области, целью которого стало установление партнерских отношений для сооружения энергоблока №5 Белоярской атомной электростанции. Мероприятие ознаменовало старт открытого диалога с регионом задолго до начала активной фазы строительства, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил вице-президент – директор проекта по сооружению энергоблока №5 Белоярской АЭС АО "Атомстройэкспорт" Николай Лиханский, активная фаза строительства блока начнется в 2027 году и продлится до 2033 года. Ввод объекта в промышленную эксплуатацию запланирован на 2034 год.

"Сооружение атомной электростанции является сложным инженерным и организационным проектом, поэтому мы в обязательном порядке привлекаем на проект лучших специалистов в своих областях. Нам важно как можно раньше начать диалог с потенциальными строительными организациями и поставщиками", — подчеркнул Лиханский.

Новый энергоблок с реактором БН-1200М относится к поколению "4+", его электрическая мощность составит более 1200 МВт. Срок службы энергоблока будет не менее 60 лет с возможностью продления до 80 лет.

Исполняющий обязанности министра промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин акцентировал социально-экономическое значение проекта для региона.

"Каждое рабочее место в строительной отрасли ведет за собой как минимум семь сопутствующих дополнительных рабочих мест в других отраслях. Поэтому чем больше предприятий строительной отрасли будут принимать участие в строительстве данного объекта, тем больше промышленных предприятий, кто производит оборудование, материалы, примут участие в этой стройке", — заявил Пересторонин.

Будущие подрядчики смогут ознакомиться со стандартами закупок "Росатома" и требованиями к организации работ. Как отметили спикеры, на пике строительных работ на площадке будет задействовано более 5000 человек.

Было объявлено, что этот семинар является первым в серии запланированных. Ориентировочно в первом квартале 2026 года "Росатом" проведет аналогичное мероприятие для промышленных предприятий, готовых предложить свои технологии, оборудование и строительные материалы.

Теги: Росатом, строительство, энергоблок Белоярской АЭС


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

