Челябинца, призывавшего в соцсетях к террору, приговорили к шести годам колонии

Жителя Челябинска приговорили к шести годам лишения свободы за призывы к террористической и экстремистской деятельности, которые он распространял в социальных сетях. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Читайте также: В Тюмени осудили мужчину за призывы к экстремизму

По данным пресс-службы, житель региона был задержан в феврале – после того, как в интернете силовики обнаружили незаконные публикации, которые он распространял в социальных сетях. За это подозреваемому предъявили обвинения по двум статьям – за призывы к терроризму и экстремизму.

Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Ему также назначено дополнительное наказание – запрет на администрирование интернет-ресурсов сроком на три года.

Приговор пока не вступил в законную силу.