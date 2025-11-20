20 Ноября 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: Уральская транспортная прокуратура

10 поездов задерживаются после пожара на железной дороге в Свердловской области

10 поездов отстали от расписания а один вообще отменен из-за пожара, который накануне вечером произошел на перегоне Шамары - Кордон в Свердловской области. По данным СвЖД, повреждено 400 метров контактной сети и пути в обоих направлениях, а также железобетонный мост.

В настоящее время в пути следования задерживаются 10 пассажирских поездов:

  • №92 Москва – Северобайкальск
  • №70 Москва – Чита
  • №146 Санкт-Петербург – Челябинск
  • №10 Москва – Владивосток
  • №14 Санкт-Петербург – Новокузнецк
  • №78 Москва – Абакан
  • №72 Санкт-Петербург – Екатеринбург
  • №9 Владивосток – Москва
  • №73 Тюмень – Санкт-Петербург
  • №69 Чита – Москва

Поезда следуют через станции Чусовская, Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станциям Екатеринбург и Пермь соответственно. Движение пассажирских и пригородных поездов на участке Кунгур – Екатеринбург-Сортировочный организовано измененным маршрутом через станции Пермь – Чусовская – Нижний Тагил – Екатеринбург, а поезда № 9 - через Кузино – Калино – Пермь.

Отменяется поезд №802 "Финист" Пермь – Екатеринбург отправлением 20 ноября. Билеты пассажиров будут переоформлены на поезд № 2 Москва – Владивосток, который отправится со станции Пермь в 6:31 20 ноября с задержкой графика. Посадку в поезд пассажиры "Финиста" смогут осуществить по паспорту.

На перегоне Шамары - Кордон загорелись цистерны с газовым конденсатом(2025)|Фото: Уральская транспортная прокуратура

Напомним, накануне вечером произошло возгорание цистерн с газовым конденсатом в составе грузового поезда, следующего сообщением Лембей-Лужская, на перегоне Шамары – Кордон Свердловской железной дороги. На тушении были задействованы пожарные поезда со станций Кунгур и Кузино Свердловской железной дороги. Полностью ликвидировать пламя удалось к 01.23 местного времени. Железнодорожники приступили к восстановительным работам.

В результате происшествия пострадавших нет, возгорания лесного массива не зафиксировано.

Уральской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Кроме того, по данному факту следователями СК на транспорте организована доследственная проверка, ход и результаты которой на контроле Уральской транспортной прокуратуры.

Теги: пожар, поезда, расписание


