СМИ сообщили об изъятии романа Стивена Кинга "Оно" из продажи

СМИ сообщили об изъятии романа Стивена Кинга "Оно" из продажи в новосибирских книжных магазинах, а также на маркетплейсах. Продавцы не дают официальных комментариев.

Издание Infopro54 отмечает, что тиражи одного из самых популярных произведений американского писателя-фантаста были не распроданы, а именно одновременно убраны с полок по полученному предписанию.

Еще несколько недель назад торговые точки размещали эту книгу на наиболее видных позициях в соответствии с правилами приоритетной выкладки, рассчитывая на рост покупательского спроса в связи с выходом новой экранизации, пишет "Московский комсомолец".

Неофициально сотрудники книжных сообщают, что изъятие произошло 15 ноября. Распоряжение касалось не конкретного издательства, а конкретного произведения (в России книгу издавали неоднократно и разные компании). Работники магазинов полагают, что изъятие может быть связано с содержанием книги, которое может подпадать под запрет в связи, например, с объявлением международного движения ЛГБТ* в России экстремистской организацией.

В прошлом году в СМИ появился список из двух сотен книг, которые потенциально попадали под действие запрета. В нем был и роман "Оно" наряду с произведениями Достоевского, Уайлда и других классиков. Позже на тот момент председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн клялся и божился, что изымать классические произведения из продажи не будут.

*российский суд признал "Международное общественное движение ЛГБТ" экстремистской организацией и запретил его на территории РФ