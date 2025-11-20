FT: Киев не согласен на план Трампа

Украина отвергает новый мирный план президента США Дональда Трампа и требует его изменить в свою пользу. Об этом пишет Financial Times.

Как сообщалось, в ближайшие дни может быть согласовано рамочное соглашение о прекращении военного конфликта. Из-за продвижения российских войск Киев может с ним согласиться. Он включает в себя ряд уступок с обеих сторон. Киев должен отдать оставшуюся часть Донбасса, сократить численность своих войск в два раза, отказаться от ряда вооружений, придать официальный статус русскому языку и канонической УПЦ. Также США не будут финансировать Украину.

Однако чиновники в Киеве, ознакомившись с планом, сказали, что он их не устраивает, так как будто бы соответствует максималистским требованиям Москвы. Они считают, что его нужно существенно изменить, чтобы реализовать на Украине.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получала от США проекта соглашения по Украине. Блогер Юрий Подоляка считает, что, вероятно, США хотят таким образом прощупать позиции сторон.

Блогер Кирилл Федоров тоже уверен, что такой план не может быть совместной разработкой Москвы и Вашингтона. В нем учтен лишь ряд минимальных требований России.