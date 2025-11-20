В Тюмени расширят зону платной парковки

Администрация Тюмени анонсировала расширение в городе зоны платной парковки.

Частью третьего этапа расширения платного парковочного пространства Тюмени новые парковки появятся в границах улиц Мориса Тореза, Малыгина, Мельникайте, Республики, а также на улицах Профсоюзной, Николая Машарова, Первомайской и Хохрякова. Стоимость оплаты будет варьироваться от 25 до 70 рублей в час в зависимости от парковочной зоны.

Расширение зоны запланировано на середину декабря 2025 года. Следует отметить, что платные парковки вводятся на улично-дорожной сети, то есть на территории, право пользования которой имеет неограниченный круг лиц.