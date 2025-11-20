В Рязани ликвидируют последствия падения обломков беспилотников

В Рязани вводятся временные ограничения движения в районе Московского шоссе для ликвидации последствий падения обломков беспилотников.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что падение обломков произошло в нескольких районах Рязани. "Пострадавших и серьезных повреждений гражданской инфраструктуры нет", - заявил он.

По словам главы региона, из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия, пострадавших там тоже нет. Сейчас оценивается размер материального ущерба.

"В течение дня будут проводиться работы по ликвидации обломков. Пожалуйста, не приближайтесь к ним и в случае их обнаружения немедленно вызывайте оперативные службы по номеру 112", - добавил Малков.

По данным Минобороны, над территорией Рязанской области за ночь было сбито 16 беспилотников.