Михалков высоко оценил характер жителей Тюменской области

В регионе завершились "Большие гастроли" спектакля "12" Никиты Михалкова. Режиссёр, актёр, руководитель "Мастерской "12" в разговоре с журналистами рассказал о постановке, которую смогли увидеть жители Тобольска и Тюмени, а также об отличительной черте сибирского зрителя.

"Слоган спектакля "Для всех и про каждого" верен. Любой зритель имеет возможность получить что-то своё. Спектакль поднимает вопросы, связанные с православной этикой. Он – о том, насколько человек готов тратить себя и свои силы ради совершенно незнакомого человека", - сказал Михалков.

Режиссёр постановки, анализируя реакции зрителей в разных уголках страны, отметил особый темперамент сибиряков.

"Во время первого спектакля, который мы играли в Тобольске, – ни одного хлопка. Для непрофессионального артиста это катастрофа. На самом деле это абсолютно обратная реакция. Это тот случай, когда зритель не хочет разрушать своего состояния инородным звуком. И когда все подходит к финалу, он взрывается аплодисментами. Это сибирский характер", - цитирует Михалкова информационный центр правительства Тюменской области.

"12" – история о 12 присяжных, обсуждающих, виновен ли 18-летний чеченский юноша Умар, подозреваемый в убийстве своего приёмного отца – русского офицера. Все улики свидетельствуют против обвиняемого, и 11 из 12 человек, собравшихся в школьном спортзале, готовы осудить юношу. Но один из присяжных уверен, что всё не так однозначно, как кажется на первый взгляд, и предлагает коллегам более вдумчиво рассмотреть дело.

Спектакль – размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде; серьёзный разговор о том, что волнует сегодня каждого. Главная мысль произведения актуальна всегда: закон выше всего, но что делать, когда милосердие выше закона?