Запрет на ставки с кредиток снизит траты на игру в долг на треть

С 2026 года в России вводится запрет на использование заемных средств, включая кредитные карты, для онлайн-ставок.

Как ожидается, эта мера сократит объемы игры в долг на 20–30%. По данным экспертов, в настоящее время до 60% ставок совершается с использованием заемных денег. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков указал, что под запрет также попадут средства с корпоративных счетов и займы. Для блокировки операций букмекеров будут применяться специальные банковские коды.

Эксперты предупреждают о рисках обхода запрета через переводы, наличные и серых кредиторов. Данная инициатива является частью госполитики, направленной на снижение долговой нагрузки и борьбу с игровой зависимостью, которая, по оценкам, затрагивает до 12% взрослого населения, сообщают "Известия".