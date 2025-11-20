Фитнес-клубы попросили включить их сайты в "белый список"

Российская некоммерческая организация "Национальное фитнес-сообщество" направило обращение министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением включить сайты спортивных клубов в список ресурсов, разрешенных к доступу даже при временном отключении мобильной связи.

Из письма следует, что отсутствие постоянного доступа лишит миллионы граждан возможности пользоваться услугами фитнес-центров онлайн: бронировать занятия, оплачивать подписки, консультироваться с диетологами и осуществлять прочие важные операции.

По данным сообщества, в настоящее время регулярными посетителями спортивных залов являются около 7,2 млн человек, а индустрия трудоустраивает примерно 494 тыс. сотрудников. Отмечается, что наличие надежного доступа к электронным ресурсам столь значимой сферы, выполняющей важнейшие социальные задачи по укреплению физического и психического здоровья населения, профилактике болезней и популяризации спорта среди широких слоев общества, имеет ключевое значение для поддержания нормального функционирования отрасли.

Сообщив, что сообщество объединяет почти три тысячи фитнес-клубов из восьмидесяти восьми регионов России, двенадцать специализированных ассоциаций, сорок три спортивные федерации и десятки профильных учебных заведений, представители некоммерческого партнерства подчеркнули свою официальную связь с Министерством спорта, сообщает Forbes.