Рейтинг внутренней миграции: эксперты «Ростелекома» назвали топ-5 городов, куда чаще всего переезжают жители Свердловской области

Эксперты «Ростелекома» выяснили, куда чаще всего переезжали жители в пределах Свердловской области за последние 10 лет. Лидерами стали Екатеринбург, где 26 000 семей сменили место жительства, Нижний Тагил – там переехали 4 200 семей и Серов – 1 700 новоселов. Также в рейтинг попали Первоуральск – 1 500 и Сухой Лог – 1 100. К такому выводу пришли аналитики «Ростелекома» на основе данных сервиса «Онлайн-переезд». Ежемесячно свыше 400 клиентов «Ростелекома» переносят свои интернет-услуги и сервисы на новый адрес.

Людмила Кирьянова, жительница Нижнего Тагила говорит: «В прошлом году перебралась из Екатеринбурга в Нижний Тагил – ближе к родственникам. Воспользовалась услугой “Онлайн-переезд” от “Ростелекома”: их качество связи всегда меня устраивало, а искать нового провайдера не хотелось. Специалисты организовали все быстро: пока мы распаковывали вещи, интернет и телевидение уже работали. Это позволило сосредоточиться на обустройстве дома, а не на технических вопросах».

Всего более 53 000 семей Свердловской области уже воспользовались бесплатным сервисом «Онлайн-переезд», который позволяет при смене места жительства сохранить домашний интернет и другие услуги компании. В том числе все подписки, контент, накопленные бонусы, настроенные автоплатежи и прежний лицевой счет.

Елена Комона, директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» отметила: «Свердловская область активно развивается, а вместе с этим растет и мобильность жителей региона. Мы внимательно следим за изменениями и создаем услуги, которые отвечают запросам современных пользователей. Сервис “Онлайн-переезд” позволяет семьям сохранить привычный уровень обслуживания. Мы предлагаем бесплатное комплексное решение: от быстрого переноса услуг до профессиональной настройки оборудования. “Онлайн-переезд” – это инновационный подход к взаимодействию с клиентами, который делает их жизнь комфортнее и удобнее. Наш приоритет – оставаться надежным партнером для жителей Свердловской области, где бы они ни находились».

Чтобы воспользоваться услугой «Онлайн-переезд» достаточно оставить заявку в личном кабинете на сайте «Ростелекома» и указать удобные даты отключения услуг на прежнем месте и присоединения к сетям по новому адресу, если есть техническая возможность. Специалисты компании возьмут на себя все организационные моменты.

Подробнее о сервисе можно узнать на сайте компании или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.