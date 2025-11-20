Рейтинг внутренней миграции: эксперты «Ростелекома» назвали топ-5 городов, куда чаще всего переезжают жители Свердловской области

20 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В школах введут 12-летнее обучение?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба компаниия &amp;quot;Ростелеком&amp;quot;

Рейтинг внутренней миграции: эксперты «Ростелекома» назвали топ-5 городов, куда чаще всего переезжают жители Свердловской области

Эксперты «Ростелекома» выяснили, куда чаще всего переезжали жители в пределах Свердловской области за последние 10 лет. Лидерами стали Екатеринбург, где 26 000 семей сменили место жительства, Нижний Тагил – там переехали 4 200 семей и Серов – 1 700 новоселов. Также в рейтинг попали Первоуральск – 1 500 и Сухой Лог – 1 100. К такому выводу пришли аналитики «Ростелекома» на основе данных сервиса «Онлайн-переезд». Ежемесячно свыше 400 клиентов «Ростелекома» переносят свои интернет-услуги и сервисы на новый адрес.

Людмила Кирьянова, жительница Нижнего Тагила говорит: «В прошлом году перебралась из Екатеринбурга в Нижний Тагил – ближе к родственникам. Воспользовалась услугой “Онлайн-переезд” от “Ростелекома”: их качество связи всегда меня устраивало, а искать нового провайдера не хотелось. Специалисты организовали все быстро: пока мы распаковывали вещи, интернет и телевидение уже работали. Это позволило сосредоточиться на обустройстве дома, а не на технических вопросах».

Всего более 53 000 семей Свердловской области уже воспользовались бесплатным сервисом «Онлайн-переезд», который позволяет при смене места жительства сохранить домашний интернет и другие услуги компании. В том числе все подписки, контент, накопленные бонусы, настроенные автоплатежи и прежний лицевой счет.

Елена Комона, директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» отметила: «Свердловская область активно развивается, а вместе с этим растет и мобильность жителей региона. Мы внимательно следим за изменениями и создаем услуги, которые отвечают запросам современных пользователей. Сервис “Онлайн-переезд” позволяет семьям сохранить привычный уровень обслуживания. Мы предлагаем бесплатное комплексное решение: от быстрого переноса услуг до профессиональной настройки оборудования. “Онлайн-переезд” – это инновационный подход к взаимодействию с клиентами, который делает их жизнь комфортнее и удобнее. Наш приоритет – оставаться надежным партнером для жителей Свердловской области, где бы они ни находились».

(2025)|Фото: пресс-служба компаниия &quot;Ростелеком&quot;

Чтобы воспользоваться услугой «Онлайн-переезд» достаточно оставить заявку в личном кабинете на сайте «Ростелекома» и указать удобные даты отключения услуг на прежнем месте и присоединения к сетям по новому адресу, если есть техническая возможность. Специалисты компании возьмут на себя все организационные моменты.

Подробнее о сервисе можно узнать на сайте компании или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.

Теги: ростелеком, внутренняя миграция, жители, автоплатеж


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети