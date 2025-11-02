Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти в декабре, но приостановят рост в первом квартале 2026 года

Восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи приняли решение о корректировке уровня нефтедобычи в декабре 2025 года. Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир увеличат предельный уровень добычи на 137 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ноябрем, сообщили Накануне.RU в организации.

В заявлении ОПЕК отмечается, что решение принято "учитывая стабильные перспективы мировой экономики и благоприятные текущие рыночные условия, что подтверждается низкими запасами нефти". Корректировка будет реализована в объеме 137 тысяч баррелей в сутки из 1,65 миллиона баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года.

После декабря страны-участницы приостановят увеличение нефтепроизводства в январе, феврале и марте 2026 года в связи с сезонным фактором. Это означает, что рост добычи будет временно заморожен на первые три месяца 2026 года.