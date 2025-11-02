В Челябинске задержали четверых подозреваемых в похищении человека и вымогательстве восьми миллионов

В Челябинске силовики задержали четверых местных жителей по подозрению в похищении человека и вымогательстве крупной суммы денег. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным правоохранительных органов, с февраля по сентябрь 2025 года подозреваемые требовали у 22-летнего мужчины передать им 8 миллионов рублей, применяя насилие. В марте обвиняемые, угрожая предметом, похожим на огнестрельное оружие, похитили потерпевшего и неделю удерживали его в одном из домов, где избивали и продолжали требовать деньги.

Также в мае фигуранты потребовали 8 миллионов рублей у 48-летней матери потерпевшего, угрожая ей расправой.

"Сотрудниками регионального УФСБ совместно с оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью выявлены факты вымогательства и похищения человека, совершенные 26-, 28-, 31- и 33-летними ранее судимыми местными жителями. Злоумышленники были задержаны при силовой поддержке Росгвардии", — отмечается в сообщении.

В ходе обысков у задержанных изъяты документы, сотовые телефоны, оргтехника, денежные средства и два автомобиля премиум-класса. Возбуждены уголовные дела по статьям о вымогательстве в особо крупном размере и похищении человека группой лиц. Суд избрал для обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу.