СМИ: европейский "дипломат-националист, ненавидящий все русское", прибыл в Екатеринбург

Европейский дипломат разъезжает по городам РФ: встречается с теми, кто скрытно сотрудничает с ЕС и выступает против нынешнего госкурса России, сообщает RT со ссылкой на источник.

По данным издания, речь идет о главе отдела политики, прессы и информации представительства ЕС в РФ Жослене Гитоне.

"Гитон — экс-сотрудник представительства ЕС на Украине. В совершенстве владеет русским. В сети пишут, что он ярый националист и ненавидит все русское. Днем, 1 ноября Гитон прилетел из Москвы в Тюмень. Предположительно, встречался с лицами, не поддерживающими государственный курс России, а также вербовал новых сторонников, 2 ноября из Тюмени направился в Екатеринбург", - говорится в сообщении.

Вероятно, следующий - Челябинск. Вместе с ним ездит советник бельгийского посольства Рубен Ван Опстале.

Источник издания сообщает, что в прошлом году дипломат уже был в Екатеринбурге, гулял по городу, ездил к Маскам скорби и на могилы бойцов СВО. Вероятно, снимал масштабы захоронений. В конце мая 2025-го он посетил Хабаровск и Владивосток с неустановленными целями. В июне его заметили в центре Великого Новгорода. На вопросы журналистов, зачем он приехал, Гитон не ответил.

"Очень странное поведение для дипломата, который должен общаться со СМИ по должности", — подчеркнул источник, отметив, что дипломатическое прикрытие — "идеальный шанс перевозить деньги без досмотров"\.