Украинские спецслужбы предприняли несколько попыток эвакуировать из района Красноармейска группу иностранцев

Украинские спецслужбы предприняли несколько попыток эвакуировать из района Красноармейска группу иностранцев, сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

"Борт ГУР пытался эвакуировать из района Красноармейска иностранцев, о важности которых можно только догадываться, если за ними прислали борт", - сообщил Кимаковский.

По его словам, попыток было несколько. Информация о судьбе борта и его пассажиров уточняется.

Ранее Кимаковский сообщил о попытке ГУР перебросить вертолетным бортом очередную группу десанта под Красноармейск. Вместе с ним на этот участок фронта и был отправлен еще один борт, которым и пытались эвакуировать иностранцев.