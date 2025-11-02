Из-за атаки дронов ВСУ повреждены два иностранных гражданских судна

В результате атаки дронов ВСУ на порт Туапсе ночью 2 ноября повреждены два иностранных гражданских судна. Об этом Накануне.RU сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Пострадавших среди членов экипажа нет. В настоящее время все очаги возгорания потушены.

По данным Минобороны РФ в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 164 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, из них 39 – над акваторией Черного моря, 32 – над территорией Краснодарского края, 26 - над Крымом.