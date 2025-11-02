02 Ноября 2025
Наука и техника
Фото: © NASA, ESA, CSA / Image Processing Joseph DePasquale (STScI), Anton M. Koekemoer (STScI)

Межзвездная комета 3I/ATLAS совершила необычный маневр при приближении к Солнцу

Межзвездный объект 3I/ATLAS совершил необычный маневр при приближении к Солнцу, продемонстрировав первое доказательство негравитационного ускорения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Лаборатории реактивного движения NASA.

Согласно отчету, "радиальное ускорение от Солнца составляет 135 километров (=9x10^{-7}а.е.) в день в квадрате. Поперечное ускорение относительно направления на Солнце составляет 60 километров (=4x10^{-7}а.е.) в день в квадрате". Аномалия была зафиксирована на расстоянии 203 миллионов километров от Солнца.

Ученый из Гарвардского университета Ави Леб предположил, что на космический объект действует неизвестная сила, отклоняющая его от траектории.

"ATLAS может приводиться в движение за счет реактивного движения", - отметил он. Если это подтвердится, "такая колоссальная потеря массы должна быть обнаружена в виде большого газового шлейфа, окружающего 3I/ATLAS, в течение следующих месяцев: ноября и декабря 2025 года".

Межзвездный объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года. Исследования показали, что это комета из другой звездной системы с диаметром комы около 24 километров. Компьютерное моделирование определило ее возраст - более 7,5 миллиардов лет, что делает ее старше Солнца на 3 миллиарда лет.

Ранее в сентябре Ави Леб сообщал об "аномальной эволюции" объекта, изменяющего свой цвет, а в августе отмечал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, "похожий на свечение фар автомобиля". Ученый не исключил, что объект может быть искусственным образованием с мощным источником энергии.

Отметим, что ученый Ави Леб известен своими "смелыми и часто противоречивыми теориями относительно внеземной жизни".

Теги: Атлас, комета, 3I/ATLAS


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.08.2025 10:25 Мск Астрономы заявили, что новая комета не является "истребителем с оружием"

