19 Ноября 2025
Экономика Астраханская область
Игорь Бабушкин принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система»

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин принял участие в заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Эффективная транспортная система». Это мероприятие под прошло в рамках XIX форума и выставки «Транспорт России».

Участники совещания рассмотрели вопросы развития пассажирских перевозок, регулирование пригородного сообщения, стоимость проезда в общественном транспорте и другие вопросы.

В ходе заседания была представлена проектная инициатива команды федерального кадрового резерва. На основе данных, полученных от субъектов Российской Федерации, проводилась оценка потребностей в общественном транспорте и поиск возможных источников дополнительного финансирования.

«Работа по поручению Президента по обновлению 85% общественного транспорта в регионах к 2030 году будет продолжена. Для Астраханской области особенно важно развитие пригородного сообщения и синхронизация усилий с федеральным центром», — подчеркнул Игорь Бабушкин.

Особое внимание на заседании уделили подготовке законопроекта, который позволит упорядочить деятельность пригородных перевозок. Участники, включая губернатора Игоря Бабушкина, обсудили меры по совершенствованию нормативной базы и договорных отношений между регионами и перевозчиками. Было отмечено, что переход на долгосрочные договоры позволит перевозчикам планировать инвестиции в обновление подвижного состава и обеспечит стабильность транспортного обслуживания населения.

Теги: игорь бабушкин, транспорт, комиссия госсовета, пассажирские перевозки


