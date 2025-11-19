19 Ноября 2025
В школах введут 12-летнее обучение?

Здравоохранение Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханские медики выхаживают 97% недоношенных новорожденных

Ежегодно в Астраханской области на свет появляются порядка 450 недоношенных малышей, врачи выхаживают 97% новорожденных. В этом им помогает оборудование, закупленное в рамках регионального проекта «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья», сообщает минздрав региона.

На оснащение перинатального центра Александро-Мариинской областной клинической больницы выделено почти 287 млн рублей. Благодаря этой поддержке центр получил современную медтехнику для оказания помощи мамам и младенцам, в том числе это системы ультразвуковой диагностики, инкубаторы для новорожденных, аппараты искусственной вентиляции легких, реанимационное оборудование.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Накануне в рамках Всемирного Дня недоношенного ребенка, который отмечается 17 ноября, в АМОКБ прошла встреча врачей и астраханских семей, чьи малыши несколько лет назад появились на свет раньше срока. Сейчас этим мальчишкам и девчонкам исполнилось от трех до восьми лет. Главный врач больницы Марат Сайфулин и руководитель перинатального центра Вера Скрипкина поблагодарили медиков за высокий профессионализм в сохранении жизни и здоровья новорожденных.

Все участники мероприятия получили значки фиолетового цвета, который является официальным символом Дня недоношенного ребенка. Медики вместе со студентами Астраханского ГМУ организовали концертную программу для родителей и детей.

Кроме того, Астраханская область вновь присоединилась к ежегодной всероссийской акции «Торопыжкам – с любовью». Ее суть в том, что волонтеры вяжут шапочки, носочки, пледы, игрушки и другие теплые вещи и передают их перинатальным центрам. Недоношенные дети часто имеют проблемы с терморегуляцией и нуждаются в дополнительной защите. Вязаные изделия не только сохраняют тепло, но и помогают чувствовать себя в безопасности, успокаивая и отвлекая малышей от медицинских процедур.

