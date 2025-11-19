19 Ноября 2025
Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханская делегация на форуме в Иране представила информацию по вопросу защиты экосистемы Каспийского моря

Делегация Астраханской области, которую возглавил губернатор Игорь Бабушкин, завершила визит в Иран. Здесь в провинции Гилян проходил I Международный форум губернаторов Прикаспийских регионов. На полях форума в ходе панельной сессии «Экология, рыболовство, восстановление биосреды Каспийского моря» заместитель председателя правительства региона Илья Волынский представил позицию Астраханской области по вопросу защиты экосистемы Каспийского моря.

«Сегодня мы сталкиваемся с общими вызовами: колебание уровня воды; загрязнение сточными водами и нефтепродуктами; сокращение популяций ценных видов рыб; изменение миграционных путей водных биоресурсов. Эти проблемы не имеют государственных границ — их решение требует скоординированных действий всех Прикаспийских стран», - сказал Илья Волынский.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Астраханская область реализует комплекс мер по сохранению экосистемы. Уже расчищено 190 км водоёмов; восстановлено 800 га лесов, играющих ключевую роль в стабилизации микроклимата; построено 8 гидротехнических сооружений для регулирования водообмена. В области рыболовства введён полный запрет на вылов воблы для восстановления её популяции; увеличено искусственное воспроизводство осетровых — ежегодно выпускается свыше 10 млн мальков; расширен перечень запретных для лова зимовальных ям; усилен контроль за браконьерством — на постоянной основе проводятся совместные рейды Росрыболовства и пограничной службы.

Ключевыми результатами этой работы за 2024–2025 годы стали: увеличение интенсивности нерестовых миграций воблы; рост запасов леща, судака и сазана на 12–15 % по данным последнего учёта; снижение случаев массового замора рыбы благодаря оперативному реагированию; повышение прозрачности рыбопромысловой деятельности через цифровую систему учёта уловов.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Заместитель председателя правительства Астраханской области отметил, что к 2030 году главные цели региона — увеличить протяжённость расчищенных водоёмов до 97 км; завершить строительство 5 гидротехнических сооружений; снизить антропогенную нагрузку на Каспий за счёт модернизации очистных сооружений.

Теги: экосистема , каспийское море, астраханская делегация, форум в иране


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

