19 Ноября 2025
Политика Астраханская область
Фото:: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин возглавил российскую делегацию на I Международном форуме глав прикаспийских регионов «Каспийское море – мост дружбы и регионального развития» в Иране

Губернатор Астраханской области выступил на пленарном заседании I Международного форума глав прикаспийских регионов «Каспийское море – мост дружбы и регионального развития» в Иране.. Игорь Бабушкин также стал ключевым спикером панельной сессии «Транзит, логистика и развитие МТК«Север – Юг», провел рабочие встречи с губернаторами иранских провинций Гилян и Мазандаран и посетил портовый комплекс Энзели и одноименную СЭЗ с целью проведения переговоров о сотрудничестве экономических зон.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин отметил, что доля стран Прикаспия во внешней торговле региона составляет порядка 70%. Глава Астраханской области презентовал своим зарубежным коллегам преимущества транспортно-логистической инфраструктуры региона в контексте развития международного транспортного коридора «Север – Юг» и предложил активизировать взаимодействие в различных сферах, в том числе в судостроении.

(2025)|Фото:: t.me/babushkin30

«Астраханская область, являясь российским центром судостроения на Каспии, имеет большой опыт реализации проектов для всех Прикаспийских государств. Помимо заказов для Казахстана, наши верфи строят судно для российско-иранского порта. Обсуждаются возможности промышленной кооперации с партнерами из Азербайджана и Туркменистана, и мы готовы к расширению портфеля заказов», – сообщил Игорь Бабушкин.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Он добавил, что в регионе в рамках развития транскаспийского участка МТК «Север – Юг» реализуются крупнейшие инвестпроекты, а мощности астраханских портов позволяют перегружать до 16 млн тонн грузов в год – есть потенциал для роста объёмов перевалки.

(2025)|Фото:: t.me/babushkin30

«Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении сотрудничества с нашими Прикаспийскими партнерами по всем направлениям, причем не только по торгово-экономическим проектам, но и в гуманитарной сфере, включая культуру и образование», – считает губернатор.

Добавим, что в астраханских вузах и ссузах сейчас обучаются около семи тысяч иностранных студентов, из них более пяти тысяч – из стран Прикаспия.

Теги: игорь бабушкин, форум, ю иран, прикаспийские регионы, мтк север юг


