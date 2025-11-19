19 Ноября 2025
Спорт Владимирская область
Фото: avo.ru

Александр Авдеев встретился с выдающимися владимирскими спортсменами и тренерами по спортивной борьбе и самбо

Чемпионы России, Европы и мира, легендарные тренеры и руководители федераций самбо и спортивной борьбы встретились с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым. 

«Огромное количество детей и взрослых следит за вашими успехами и гордится ими. В наше время такие ориентиры – на настоящих, сильных духом и телом людей, добившихся успеха благодаря своему таланту и мастерству – очень важны. Это пример для подражания для всех нас и, конечно, для новых поколений», – отметил Александр Авдеев, обращаясь к участникам встречи.

(2025)|Фото: avo.ru

Спортивной борьбой и самбо в регионе занимается более 13 тысяч человек. Победные традиции заложены ещё в советские годы, сейчас развитие этих видов спорта продолжается. Только в 2025 году 6 владимирских самбистов и 16 представителей спортивной борьбы входят в состав национальных сборных. 

Ежегодно борцы Владимирской области успешно выступают на чемпионатах и первенствах России, Европы и мира. В этом году Артур Саргсян завоевал серебро чемпионата мира, Петр Мотовилов – бронзу чемпионата мира среди ветеранов, Ирисхан Ахсултанов победил в Национальной студенческой Лиге, Сергей Бычков – серебряный призёр первенства мира по грэпплингу. Уже во второй раз чемпионкой мира по самбо стала Анастасия Хомячкова, Антон Коновалов победил на чемпионате Европы. Разиет Едиджи получила серебряную медаль Кубка Европы среди студентов, Максим Иванюк – бронзу на первенстве мира среди юношей.

«Для каждого спортсмена и тренера внимание и поддержка очень нужны. Да, материальное стимулирование, это важно, но знать, что тебя и твои победы ценят – гораздо важней. И мы чувствуем вашу поддержку», – поделился Надир Магомедов, главный тренер сборной Владимирской области по спортивной борьбе, заслуженный тренер России.

(2025)|Фото: avo.ru

Кстати, региональная Федерация спортивной борьбы раскрыла свои амбициозные планы: так, в Суздале в мае 2026 года состоится «домашний» чемпионат России в уникальном формате, он будет носить имя Героя России Романа Кутузова.

Поддержка и развитие популярных единоборств – приоритетное направление в работе Правительства региона, – неоднократно подчеркнул Губернатор в ходе встречи. И главные задачи на сегодня – это работа по созданию во Владимире Дворца спорта на проспекте Строителей и Центра борьбы в Добром. Прорабатывается вопрос о выделении дополнительного финансирования из федерального бюджета на реализацию этих проектов, ведётся поиск потенциальных инвесторов в рамках государственно-частного партнёрства или концессионного соглашения.

александр авдеев, спортсмены, тренеры, самбо, спортивная федерация


