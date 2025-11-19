Частный дом полностью разрушен после взрыва газа в Белгородской области

Газ взорвался в частном доме в городе Алексеевка Белгородской области. Предварительно, есть пострадавшие, сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, взрыв газовоздушной смеси без последующего горения произошел на улице Маяковского. В результате происшествия частный дом разрушен полностью, также повреждены кровля и фасад соседнего дома.

Ранее пять человек пострадали при обрушении подъезда в трехэтажном многоквартирном доме в поселке Куркино в Тульской области. По словам губернатора региона Дмитрия Миляева, причиной обрушения стал взрыв бытового газа: разрушилась частично торцевая стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей.