Форум "Малая Родина – сила России" соберет глав муниципалитетов в Тюмени

20-21 ноября в Тюменской области пройдут региональные дни III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – сила России". Мероприятие проводится по поручению президента Владимира Путина.

Центральной темой дискуссий станет "Урбанистика и архитектура: создавая будущее". В форуме примут участие главы муниципальных образований со всей страны, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и общественных организаций.

"Урбанистика и архитектура" – отличная тема. Будет представлено много кейсов, которые сможем использовать для улучшения жизни наших граждан на новых территориях. Желаю участникам с пользой провести время на форуме", – отметил глава городского округа Дебальцево Сергей Желновач.

"На форуме планирую завести новые знакомства, чтобы обменяться с коллегами опытом и привезти в свой регион интересные наработки, которые можно будет реализовать, и порадовать наших жителей", – поделилась глава Белокалитвинского района Ростовской области Ольга Мельникова.

Организатором форума выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации президента РФ. В рамках подготовки к мероприятию состоялась рабочая встреча губернатора Тюменской области Александра Моора с руководством ассоциации.