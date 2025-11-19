Текслер: В Челябинске открыты 17 современных площадок для молодежи

В Челябинске открыты 17 новых современных площадок для молодежи. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Южного Урала Алексей Текслер. Новые пространства созданы для того, чтобы молодежь смогла реализовать свои способности, найти единомышленников и развиваться, не покидая родные территории.

Так, по словам главы области, в поселке Зауральский Еманжелинского округа молодые люди используют возможности "Цеха творчества" и "МедиаЦеха" – в них ребята записывают подкасты, создают народных кукол и реализуют творческие проекты. А в поселке Первомайском Коркинского района на площадке "Союз молодежи" уже прошел мастер-класс по созданию качественного контента.

Губернатор подчеркнул, что каждое пространство становится точкой, где появляются идеи и формируются новые инициативы.

В настоящий момент продолжается работа по созданию современной молодежной инфраструктуры.