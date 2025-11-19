19 Ноября 2025
Фото: Reuters / Gilbert Bellamy

Кюрасао стало самой маленькой страной, вышедшей на чемпионат мира по футболу

Сборная Кюрасао по футболу сенсационно вышла на чемпионат мира по футболу.

В последнем туре североамериканского группового турнира квалификации (зона КОНКАКАФ) Кюрасао сыграло вничью с Ямайкой (0:0), что позволило команде набрать в шести встречах 12 очков и напрямую пробиться на ЧМ‑2026.

Вместе с Кюрасао на главный турнир четырёхлетия пробились также команды Панамы и Гаити, а сборная Суринама и Ямайки продолжат борьбу в стыковых играх. Напомним, что хозяевами ЧМ-2026 года будут США, Мексика и Канада.

Кюрасао стало самой маленькой в истории страной, вышедшей в финальный турнир чемпионата мира. При этом это касается и площади страны (444 кв. км, 222-е место в мире), и численности населения (155,8 тыс., 195-е место в мире). До сегодняшнего дня рекорды принадлежали Кабо-Верде (4033 кв. км) и Исландии (393,1 тыс. человек), отмечает портал sportmail.ru.

Сборная Кюрасао по футболу(2025)|Фото: Reuters / Gilbert Bellamy

Отметим также, что с января 2024 года сборной Кюрасао руководит знакомый россиянам человек — бывший тренер петербургского "Зенита" и сборной России Дик Адвокат. Вместе с "Зенитом" Адвокат выигрывал Кубок UEFA и Суперкубок UEFA в 2008 году. Теперь же 78-летний Адвокат творит историю для небольшого островного государства в Карибском море. Под руководством голландского специалиста Кюрасао одержали 11 побед в 18 матчах.

Дик Адвокат на посту тренера сборной Кюрасао по футболу(2025)|Фото: ANP / HH

Теги: Кюрасао, футбол, чемпионат мира, Дик Адвокат


