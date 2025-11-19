СМИ сообщили об обысках НАБУ в "Нафтогазе"

Украинские СМИ сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в "Нафтогазе" – государственной нефтегазовой компании. В самом "Нафтогазе" заявили, что эта информация не соответствует действительности, передает "РБК Украина". В компании сообщили, что "максимально содействуют работе антикоррупционных и правоохранительных органов". Ранее издание "Украинская правда" сообщило, что сотрудники НАБУ пришли с обысками к новому директору по безопасности группы "Нафтогаз" Виталию Бровко.

Буквально накануне, 18 ноября, в Высший антикоррупционный суд Украины вынес решение о заключении под стражу Алексея Чернышова, до прошлого года являвшегося председателем правления "Нафтогаза". Чернышов ушел с поста в "Нафтогазе" на должность вице-премьера украинского правительства, но в июне 2025 года он стал фигурантом дела о получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. А потом и вовсе попал в поле зрения НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в рамках "операции "Мидас".