Mash: Аэропорт Ростова-на-Дону может открыться в декабре

Аэропорт "Платов" в Ростове-на-Дону, закрытый с февраля 2022 года, может возобновить работу в десятых числах декабря, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, вопрос разграничения полетов гражданской и военной авиации проработали с представителями ВС РФ.

Также, по информации Mash, вопрос о возобновлении работы аэропорта подняли в Воронеже. Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что воздушную гавань могут открыть до конца года.

Напомним, с 10 июля для приема и выпуска гражданских самолетов открылся аэропорт Геленджика. После этого в Минтрансе заявляли, что планируется открытие и других закрытых в 2022 году воздушных гаваней. Спустя несколько дней после этого заявления начал обычную работу аэропорт Краснодара.