Посол Дарчиев: США отказываются обсуждать возобновление авиасообщения

США отказались обсуждать прямое авиасообщение с Россией, заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, в Госдепартаменте "категорически отказываются вести разговор" на данную тему, увязывая это с выгодным ей урегулированием ситуации на Украине.

Аналогичная позиция Вашингтона прослеживается и в вопросе возвращения конфискованных объектов дипломатической недвижимости.

В феврале МИД РФ сообщал, что на переговорах в Турции представители дипломатических миссий России и США обсудили, в том числе, возможность восстановления прямого авиасообщения. Сообщалось, что в ходе текущих консультаций и переговоров между Москвой и Вашингтоном российская сторона настаивает на возобновлении прямого авиасообщения с США, при этом хочет, чтобы санкции были сняты с авиакомпании "Аэрофлот".