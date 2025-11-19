В Саратовской области детям запретили заходить в магазины, где продают сигареты

В Саратовской области детям нельзя будет заходить в магазины, где продаются табачные изделия, в том числе вейпы и кальяны, закон об этом приняла областная дума региона. Для нарушителей предусмотрены штрафы до 20 тыс. руб., передает РИА Новости.

При этом авторы документа не смогли ответить на вопрос, идет ли речь о специализированных магазинах табака или детям нельзя будет появляться и в супермаркетах, где табачные изделия продаются, как правило, в специальных зонах у касс. Один из авторов закона – представительница "Единой России" Юлия Литневская – выразила надежду, что ритейлеры вынесут никотиносодержащую продукцию за пределы магазинов до вступления в силу закона (в марте 2026 года). Она не сообщила, как оценивает вероятность отказа супермаркетов от торговли табачной продукцией.