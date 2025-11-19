Суд вынес приговор уральцу, публично угрожавшему помощнику прокурора города

На Среднем Урале вынесли приговор мужчине, угрожавшему помощнику прокурора города. Теперь агрессора ждут принудительные работы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказался житель Верхней Пышмы по имени Леонид Злодеев. Инцидент произошел в мае этого года. Как было установлено, в тот день пьяный Злодеев находился на тротуаре у здания городской прокуратуры и преградил путь помощнику прокурора Верхней Пышмы. Далее в присутствии свидетелей он начал публично оскорблять женщину и высказал в ее адрес угрозы.

Как отметили в суде, сам уралец свою вину полностью отрицал: он заявил, что не встречал прокуроршу, никого не оскорблял и не угрожал, и вообще был в тот день очень сильно пьян. Однако судью его слова не убедили.

Верхнепышминский городской суд признал Леонида Злодеева виновным в угрозе применения насилия и оскорблении представителя власти. Ему назначено 8 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

В суде добавили, что даже на оглашение приговора мужчина явился в пьяном состоянии. За это судебные приставы составили на него административный протокол.