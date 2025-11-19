19 Ноября 2025
Экономика Краснодарский край
Фото: t.me/kubzskru

Состоялись парламентские слушания по проекту бюджета Кубани на трехлетний период

Предваряя обсуждение, председатель ЗСК отметил, что в основу формирования бюджетных параметров положен «базовый» вариант прогноза социально-экономического развития Краснодарского края, в котором учтены ожидаемые внешние условия и принимаемые меры стабилизационной политики.

«Взвешенный подход к составлению краевого бюджета позволил сохранить его социальную направленность, предусмотреть в очередном трехлетнем периоде все социальные льготы и гарантии жителям края, запланировать в полном объеме средства на индексацию социальных выплат, пособий и ряд других мероприятий. Всего на социально-культурную сферу предусматривается более 67% от общего объема расходов», - сказал Юрий Бурлачко.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Руководитель парламента добавил, что в бюджете заложены средства на поддержку отраслей краевой экономики и инфраструктуры, учтены национальные приоритеты и задачи социально-экономического развития края.

Основные параметры законопроекта представил и.о. министра финансов Александр Кнышов. Он отметил, что доходы краевой казны в следующем году составят более 544 млрд рублей, расходы – 547 млрд рублей. При этом параметры доходной и расходной частей будут уточнены на сумму поступлений средств федерального бюджета после их распределения между регионами, а также с учетом итогов исполнения бюджета края в 2025 году. Часть предложений будет представлена к рассмотрению проекта закона во втором чтении.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета края на 2026 год предусмотрены в объеме 480,1 млрд рублей. В 2027 и 2028 годах планируется прирост налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году соответственно – на 7,5 % и 6,6 %.

Основными источниками доходов в следующем году являются налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций.

В следующем 2026 году предполагается обеспечить траекторию роста ВРП на уровне 102,6%, в результате чего его объем составит 6,3 трлн рублей. В плановом периоде будет обеспечен рост экономики на уровне 3-3,5%.

Ставится задача по развитию налоговой базы по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), совокупная доля которых в структуре собственных доходов составляет более 60%. Еще один резерв поступления НДФЛ в бюджетную систему – борьба с нелегальной занятостью.

Кроме того, проведение эксперимента по легализации гостевых домов и выход данного бизнеса из серой зоны, по мнению комитета, приведет к увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет.

(2025)|Фото: t.me/yuriy_burlachko

Завершая обсуждение, председатель ЗСК отметил, что в условиях меняющейся экономической ситуации ключевой задачей является сохранение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Краснодарского края.

«Сегодня особое внимание должно быть сосредоточено на реалистичности бюджетных планов, как по доходам, так и по финансированию расходных обязательств, среди которых приоритетными остаются – выполнение социальных обязательств, реализация национальных приоритетов, поддержка участников спецоперации и членов их семей, развитие инфраструктуры, а также обеспечение баланса между интересами всех территорий края», - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, парламентские слушания, бюджет кубани


