Двоечникам после 9 класса - дорога в колледж: Госдума приняла закон

Не сдавшие ОГЭ после 9 класса хотя бы на минимальные баллы являются двоечниками, и им открывают дорогу для поступления в колледж на рабочие специальности. После того как Накануне.RU именно так назвало неучей, это сделала и "Парламентская газета". А закон об этом сегодня приняла Госдума.

Его актуальность объясняется потребностью в рабочих кадрах. Но могут ли двоечники стать грамотными специалистами? Власти уверяют, что да. Местные власти получат право финансировать профобучение таких "выпускников" школ. Регионы смогут определять перечень профессий и учебных заведений, а также порядок организации такого "профессионального обучения". Сейчас в списке возможных профессий 5156 специальностей, из них 4988 — рабочие, 168 — служащих. Такие цифры приводила глава Комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых, представляя законопроект на пленарном заседании 25 сентября.

Депутат ГД Никита Чаплин заявил, что закон носит стимулирующий, а не принудительный характер. Никто не заставляет двоечников становиться рабочими, но если они хотят, то государство этому поспособствует.