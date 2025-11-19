Глава РПЦ объяснил действие на войне заповеди "Не убий"

Патриарх московский и всея Руси Кирилл объяснил применение заповеди "не убий" во время войны. Первосвятитель высказался во время заседания Всемирного русского народного собора (ВРНС).

"Когда зло отнимает жизни людей, когда враг угрожает жизни старых и малых, женщин и детей, тогда именно бездействие недопустимо. В таком случае именно непротивление злу является пособничеством убийству. Тот же, кто встаёт на защиту Отечества, сохраняя жизни слабых и беззащитных. Именно тот и исполняет заповедь "Не убий!"", - приводит слова патриарха пресс-служба РПЦ.

Глава русской православной церкви считает, что "мы не вправе жертвовать ближними и подставлять под удар своих соотечественников".