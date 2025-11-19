Определены 20 аспирантов, которые станут стипендиатами администрации Томской области

19 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В школах введут 12-летнее обучение?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Наука и техника Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Определены 20 аспирантов, которые станут стипендиатами администрации Томской области

На заседании совета по назначению именных стипендий администрации Томской области была представлена 51 заявка на соискание в 2025 году. Соискатели - аспиранты вузов и академических учреждений Томского научно-образовательного комплекса.

Работа экспертной комиссии под руководством председателя Совета молодых ученых Томской области Станислава Батуева строилась на оценке заявок по целому ряду критериев, в том числе наличие публикаций в рецензируемых научных изданиях; монографий, патентов, свидетельств о госрегистрации результатов интеллектуальной деятельности.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

По итогам работы комиссии стипендиатами признаны аспиранты Томского государственного университета (11 человек), Томского политехнического университета (5), Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (3) и Томского государственного архитектурно-строительного университета (1). Размер ежемесячной стипендии будет составлять 30 тысяч рублей.

Стипендия - это реальная возможность для аспирантов сфокусировать усилия на исследованиях, участии в конференциях, сотрудничестве с ведущими научными центрами. С другой стороны, механизм таких стипендий в долгосрочной перспективе позволяет повышать конкурентоспособность томских научных школ, привлекать и удерживать научные таланты в регионе.

Напомним, что в соответствии с положением о стипендии, победители конкурса принимают на себя обязательство по участию в общественно значимых научно-просветительских мероприятиях, проводимых департаментом по научно-технологическому развитию и инновационной деятельности Томской области и Советом молодых ученых региона.

(2025)|Фото: пресс-служба губернатора Томской области

«Томская область продолжает реализовывать приоритетную политику поддержки аспирантов — ключевого звена в формировании научного потенциала региона. Именная стипендия позволяет не только материально поддержать перспективных аспирантов, но и создать условия для их профессионального роста, способствуя тем самым увеличению процента защит кандидатских диссертаций в регионе», — отметила заместитель губернатора Томской области по научно-технологическому развитию Людмила Огородова.

Список стипендиатов будет опубликован на официальном сайте администрации Томской области, а также официальном сайте департамента научно-технологического развития и инновационной деятельности в разделе «Конкурсы», после подписания распоряжения администрации области «О выплате именных стипендий Администрации Томской области аспирантам Томской области».

Теги: стипендии, томские вузы, аспиранты, научные исследования


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети