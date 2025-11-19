Определены 20 аспирантов, которые станут стипендиатами администрации Томской области

На заседании совета по назначению именных стипендий администрации Томской области была представлена 51 заявка на соискание в 2025 году. Соискатели - аспиранты вузов и академических учреждений Томского научно-образовательного комплекса.

Работа экспертной комиссии под руководством председателя Совета молодых ученых Томской области Станислава Батуева строилась на оценке заявок по целому ряду критериев, в том числе наличие публикаций в рецензируемых научных изданиях; монографий, патентов, свидетельств о госрегистрации результатов интеллектуальной деятельности.

По итогам работы комиссии стипендиатами признаны аспиранты Томского государственного университета (11 человек), Томского политехнического университета (5), Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (3) и Томского государственного архитектурно-строительного университета (1). Размер ежемесячной стипендии будет составлять 30 тысяч рублей.

Стипендия - это реальная возможность для аспирантов сфокусировать усилия на исследованиях, участии в конференциях, сотрудничестве с ведущими научными центрами. С другой стороны, механизм таких стипендий в долгосрочной перспективе позволяет повышать конкурентоспособность томских научных школ, привлекать и удерживать научные таланты в регионе.

Напомним, что в соответствии с положением о стипендии, победители конкурса принимают на себя обязательство по участию в общественно значимых научно-просветительских мероприятиях, проводимых департаментом по научно-технологическому развитию и инновационной деятельности Томской области и Советом молодых ученых региона.

«Томская область продолжает реализовывать приоритетную политику поддержки аспирантов — ключевого звена в формировании научного потенциала региона. Именная стипендия позволяет не только материально поддержать перспективных аспирантов, но и создать условия для их профессионального роста, способствуя тем самым увеличению процента защит кандидатских диссертаций в регионе», — отметила заместитель губернатора Томской области по научно-технологическому развитию Людмила Огородова.

Список стипендиатов будет опубликован на официальном сайте администрации Томской области, а также официальном сайте департамента научно-технологического развития и инновационной деятельности в разделе «Конкурсы», после подписания распоряжения администрации области «О выплате именных стипендий Администрации Томской области аспирантам Томской области».