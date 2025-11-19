19 Ноября 2025
Образование Свердловская область
Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Проект "Школа джазовой импровизации Игоря Бутмана" отмечен премией Татищева и де Геннина за заслуги в области культуры и искусства

В Музее истории Екатеринбурга прошла церемония вручения Премии имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина. Традиционно её вручают за работы, которые внесли значительный вклад в развитие науки, экономики, промышленности, здравоохранения, образования, сохранение исторического, культурного и духовного наследия уральской столицы.

В номинации "За заслуги в области культуры и искусства" премию получил проект "Школа джазовой импровизации Игоря Бутмана", реализуемый на базе Екатеринбургской детской школы искусств № 6 имени К. Е. Архипова при поддержке АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС"). Награда за этот проект вручена Игорю Бутману — народному артисту РФ, Сергею Ланцову — генеральному директору АО СЗ "РСГ-Академическое", и Евгении Серебренниковой — директору Екатеринбургской детской школы искусств №6 им. К. Е. Архипова.

Награждение лауреатов премии Василия Татищева и Вильгельма де Геннина в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Награждение лауреатов премии Василия Татищева и Вильгельма де Геннина в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

"Этот успех — результат совместной работы школы, педагогов, детей, музыкантов и всей нашей команды. Мы продолжим создавать возможности для раскрытия детских талантов и развития культурной среды Академического района", — отметил генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов.

Награждение лауреатов премии Василия Татищева и Вильгельма де Геннина в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Награждение лауреатов премии Василия Татищева и Вильгельма де Геннина в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

"Награда для нас — большая честь и признание важности нашего общего дела. Благодаря поддержке партнеров и участию выдающихся музыкантов мы расширяем горизонты детского музыкального образования. Уверена, впереди у школы и наших учеников ещё много ярких творческих достижений", — заявила директор ЕДШИ №6 им К.Е. Архипова Евгения Серебренникова.

Награждение лауреатов премии Василия Татищева и Вильгельма де Геннина в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Награждение лауреатов премии Василия Татищева и Вильгельма де Геннина в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

ГК "КОРТРОС" принимает активное участие в жизни школы, поддерживает организацию конкурсов и творческих проектов, помогает в оборудовании и развитии образовательной базы. Такой подход к формированию инфраструктуры позволяет открывать новые возможности для творческого роста юных жителей Екатеринбурга, а успешная реализация инициативы демонстрирует пользу партнерства бизнеса, власти и культурного сообщества.

Проект внес весомый вклад в развитие культурной среды Екатеринбурга и Академического района. Благодаря государственно-частному партнерству и инициативе ГК "КОРТРОС" для жителей района была открыта первая музыкальная школа, оснащённая современными инструментами и оборудованием. Особое значение проекту придаёт участие народного артиста РФ Игоря Бутмана, который курирует развитие эстрадно-джазового направления.

(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Открытие эстрадно-джазового корпуса позволило создать детский оркестр "АртДжаз" и реализовать уникальные образовательные и творческие программы, масштабные конкурсы и летние школы. В них успешно участвуют не только учащиеся района, но и талантливые дети со всей области, а образовательная модель школы искусств становится примером для других городов России.

Игорь Бутман в своей приветственной речи поздравил лауреатов с заслуженной наградой, отметил успехи юных музыкантов и заявил, что ждет участников эстрадно-джазового оркестра "АртДжаз" в качестве участников Фестиваля-конкурса "Детский Триумф Джаза", который пройдет в 2026 году в Москве.

Премия имени В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина создана в 1998 году и является одной из наиболее значимых общественных наград Екатеринбурга. Награда присуждается ежегодно за выдающиеся достижения в различных сферах: культура, наука, образование, экономика, спорт, благотворительность, общественная деятельность и другие. Награда учреждена в честь основателей города и символизирует признание важнейшего вклада в его развитие. Лауреаты премии — люди и организации, чьи проекты и инициативы оказывают существенное влияние на улучшение жизни города, формирование его уникального облика и будущего.

Теги: Школа джазовой импровизации Игоря Бутмана, премия Татищева и де Геннина


