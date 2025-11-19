Северное сияние и катание на упряжках: как жители Екатеринбурга проведут зиму

Аналитики Авито опросили жителей Екатеринбурга и узнали, как жители страны планируют проводить зиму в этом году, сколько готовы потратить на отдых и где покупают все необходимое. Так, 9 из 10 респондентов заявили, что хотят в этом году что-то поменять в своем зимнем досуге — больше гулять, путешествовать и пробовать что-то новое. Потратить на отдых в этом сезоне опрошенные в среднем планируют 27 000 рублей.

Как жители Екатеринбурга проведут зиму

Досуг на эту зиму начали планировать пока что чуть меньше половины (49%) жителей Екатеринбурга, но у каждого пятого (20%) уже есть конкретные планы на весь сезон. Чаще других четкое расписание предпочитают молодые люди 18-24 лет (36%), а представители старших поколений предпочитают действовать по настроению — из них четкие планы есть только у 12-13%. При этом также 20% опрошенных вообще не собираются ничего планировать — они предпочитают спонтанность.

Большинство жителей Екатеринбурга (92%) отметили, что в этом году хотят провести зиму немного по-другому. Так, 21% хотели бы больше времени проводить на улице. Почти половина опрошенных (46%) собираются в этом сезоне активно гулять в парках, 34% — кататься на коньках, а 29% — посещать ярмарки.

18% опрошенных хотели бы добавить путешествий в свой зимний досуг. Среди тех, кто уже построил планы, 40% отправятся на загородные базы отдыха, 18% — кататься на горных лыжах или сноуборде, а 13% — рыбачить.

Также 40% признались, что хотят этой зимой попробовать что-то новое. Среди необычных вариантов досуга опрошенные чаще всего отмечали охоту за северным сиянием (48%), катание на собачьих или оленьих упряжках (39%), экскурсию на действующий ледокол (30%). Также каждый четвертый (25%) хотел бы отправиться в зимний поход с ночевкой в лесу, а 15% — на подледную рыбалку с инструктором.

Что купят для досуга

К зимнему сезону большинство опрошенных готовятся основательно — 9 из 10 респондентов планируют приобрести одежду, экипировку и другие вещи для отдыха в холодное время года. Так, 64% собираются купить новую обувь, 51% — шапки, перчатки, шарфы и теплые носки. 40% опрошенных планируют обновить зимнюю одежду, 28% — специальную косметику, например, защитный крем от ветра. 28% купят спортивную экипировку — например, горнолыжный костюм или термобелье, а 25% — спортивное снаряжение: лыжи, сноуборд, коньки или аксессуары.

Домоседы тоже предпочитают отдыхать со вкусом: каждый третий (30%) планирует к зиме добавить уюта в свой дом — купить пледы, теплые пижамы или ароматические свечи. Большинство опрошенных (84%) совершают такие покупки на онлайн-площадках, из них 18% — на Авито. Зимние вещи часто обходятся дорого, особенно спортивное снаряжение и экипировка, поэтому такие товары часто покупают «с рук».

В среднем на зимний отдых в этом году респонденты планируют потратить 27 000 рублей. Уложиться в 10 000 рублей рассчитывают лишь 14%. Бюджет от 10 000 до 25 000 рублей закладывают 31% опрошенных, от 25 000 до 50 000 — 33%, а 19% уверены, что потратят больше полусотни тысяч рублей.