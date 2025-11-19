В Москве композитор арестован за прикосновение к гениталиям подростка

В Москве за мелкое хулиганство наказан композитор Алексей Шмитов. Решение принял Нагатинский райсуд.

Шмитов в общественном месте тыльной стороной ладони неоднократно трогал гениталии несовершеннолетнего мальчика. Суд наказал композитора 13 сутками ареста, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

По данным союза композиторов России, Шмитов родился в Москве 8 октября 1957 г. В 1977 г. окончил музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени Чайковского и в том же году поступил в Московскую консерваторию. С 1984 по 1987 гг. Шмитов занимался в ассистентуре-стажировке Московской консерватории по классу органа профессора Ройзмана.

Стаж педагогической деятельности Шмитова – 28 лет. В настоящее время является одним из наиболее ярких представителей органной школы России, благодаря искусству которых укрепляется престиж нашей страны на мировой музыкальной сцене.