Экономика Калужская область
Фото: duma.kaluga.ru

Калужские депутаты заслушали отчет муниципальных структур о работе по развитию сетей наружного освещения

На заседании комитета Думы Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству руководитель МБУ «Калужские городские коммунальные электрические сети» Николай Белоусов представил информацию о работе по развитию сетей наружного освещения. В текущем году проведена реконструкция освещения на улицах Широкая, Садовая, Рылеева, Герцена, Московской, 40 лет Октября, Советской и Ждамировской. Ведутся работы на улице Тарутинской, завершить их планируется в этом году. Также в конце 2025 – начале 2026 года будут завершены работы по реконструкции сетей на набережной, дамбе и Гагаринском мосту. Реконструкция освещения на улице Грабцевское шоссе планируется в 2026 году.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

Депутаты рассмотрели информацию о работе МУП «Калугаспецавтодор». По данным сотрудников предприятия, сети городской водоотводящей системы поверхностного стока изношены на 85%, за исключением вновь построенных и переданных на обслуживание в 2024 – 2025 годах. Протяжённость сетей составляет порядка 66 километров. Требуется капитальный ремонт с заменой и переустройством участков сети, имеющих наибольший износ. Члены комитета предложили управлению финансов рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на ремонт и содержание ливневой канализации.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

Также депутаты обсудили предложения по формированию градостроительного совета города Калуги.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

«Градостроительный совет действует уже порядка пяти лет, но необходимо вывести его работу на качественно новый уровень. Совет необходим для того, чтобы чётко управлять работой по развитию, застройке и благоустройству города. В действующем законодательстве сейчас есть ряд пробелов, которые не позволяют требовать от застройщиков строгого соблюдения требований в части благоустройства и фасадных решений», – прокомментировал председатель комитета Андрей Нефёдов.

Теги: дума калуги, нефедов, градостроительный совет калуги,


